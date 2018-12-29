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Украинским военным повысили зарплату в полтора раза

Petro Poroshenko/Twitter.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Денежное довольствие военнослужащих Вооружённых сил Украины будет повышено с первого дня нового 2019 года. 

Соответствующий приказ подписал министр обороны Украины Степан Полторак. Документ разместило на своём сайте Министерство обороны страны.

Согласно сообщению, с 1 января командир бригады, который ранее получал 18 тысяч гривен, теперь будет получать почти 26 тысяч гривен. 

Командиру батальона подняли заработную плату почти на 10 тысяч — до 23 тысяч гривен, а командиры роты теперь будут зарабатывать 16 тысяч гривен вместо 12 тысяч.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о правовом статусе и режиме прилежащей морской зоны Украины. Согласно документу,  контролируемая морская территория расширяется в два раза, или на 12 морских миль — до 24, писал News.ru.


#украина #ВСУ
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