Украинским военным повысили зарплату в полтора раза

Денежное довольствие военнослужащих Вооружённых сил Украины будет повышено с первого дня нового 2019 года.
Соответствующий приказ подписал министр обороны Украины Степан Полторак. Документ разместило на своём сайте Министерство обороны страны.
Согласно сообщению, с 1 января командир бригады, который ранее получал 18 тысяч гривен, теперь будет получать почти 26 тысяч гривен.
Командиру батальона подняли заработную плату почти на 10 тысяч — до 23 тысяч гривен, а командиры роты теперь будут зарабатывать 16 тысяч гривен вместо 12 тысяч.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о правовом статусе и режиме прилежащей морской зоны Украины. Согласно документу, контролируемая морская территория расширяется в два раза, или на 12 морских миль — до 24, писал News.ru.