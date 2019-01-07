Украинским шахтёрам задолжали около 200 млн гривен

https://news.ru/storage/news/373b8414690b345b03b417c2680ea4dd/4550775a-8615-41a8-9a1c-a3bcea599e4a_850.jpg Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Государственные угледобывающие предприятия Украины задолжали шахтёрам почти 200 млн гривен. Об этом сообщили в Минэнергоугля страны.

«По состоянию на первое декабря 2018 года задолженность перед работниками угольной отрасли на госпредприятиях Минэнергоугля составила более 196 млн гривен», — сообщает УНН.

Ранее News.ru писал, что работники шахты «Кураховская» объявили голодовку из-за того, что на протяжении нескольких месяцев им не выплачивают зарплату. Акция протеста стартовала утром 2 января. По словам председателя независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, о начале голодовки сообщили двое работников шахты. Позднее к ним присоединились две сотрудницы-пробоотборницы обособленного подразделения шахты, а также работница углехимической лаборатории. Горняки не получали зарплату с сентября.