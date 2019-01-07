Украинским шахтёрам задолжали около 200 млн гривен

Государственные угледобывающие предприятия Украины задолжали шахтёрам почти 200 млн гривен. Об этом сообщили в Минэнергоугля страны.
«По состоянию на первое декабря 2018 года задолженность перед работниками угольной отрасли на госпредприятиях Минэнергоугля составила более 196 млн гривен», — сообщает УНН.
Ранее News.ru писал, что работники шахты «Кураховская» объявили голодовку из-за того, что на протяжении нескольких месяцев им не выплачивают зарплату. Акция протеста стартовала утром 2 января. По словам председателя независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, о начале голодовки сообщили двое работников шахты. Позднее к ним присоединились две сотрудницы-пробоотборницы обособленного подразделения шахты, а также работница углехимической лаборатории. Горняки не получали зарплату с сентября.