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Украинским шахтёрам задолжали около 200 млн гривен

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Государственные угледобывающие предприятия Украины задолжали шахтёрам почти 200 млн гривен. Об этом сообщили в Минэнергоугля страны.

«По состоянию на первое декабря 2018 года задолженность перед работниками угольной отрасли на госпредприятиях Минэнергоугля составила более 196 млн гривен», — сообщает УНН.

Ранее News.ru писал, что работники шахты «Кураховская» объявили голодовку из-за того, что на протяжении нескольких месяцев им не выплачивают зарплату. Акция протеста стартовала утром 2 января. По словам председателя независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, о начале голодовки сообщили двое работников шахты. Позднее к ним присоединились две сотрудницы-пробоотборницы обособленного подразделения шахты, а также работница углехимической лаборатории. Горняки не получали зарплату с сентября.


#украина #ШАХТЕРЫ #долги
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