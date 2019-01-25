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Украинский журналист отказался извиняться перед Скабеевой

Сергей Сидоренко facebook.com/sergio.kiev.ua

Сергей Сидоренко

в мире [ версия для печати ]

Редактор украинского издания «Европейская правда» Сергей Сидоренко, толкнувший российскую телеведущую Ольгу Скабееву, прокомментировал инцидент. Извиниться перед ней он отказался и назвал Скабееву «существом», однако признал, что перешёл рамки профессиональной журналисткой этики.

«Гордиться мне нечем — я просто поступил так, как должен был бы поступить любой другой, кто был бы конкретно на моём месте… Нарушил ли я правила для журналистов, когда вытолкнул это существо из кадра? Без сомнения. Готов понести пропорциональное наказание. Официальную жалобу на меня, говорят, уже подали», — написал Сидоренко на своей странице в Facebook.

Принести извинения Скабеевой журналист отказался, отметив, что «существу с российского телевидения вреда не нанёс».

Как писал News.ru, конфликт между Скабеевой, Сидоренко, а также украинским депутатом Бориславом Берёзой произошёл в здании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге во время интервью с вице-спикером Верховной рады Ириной Геращенко. На кадрах, опубликованных на YouTube-канале украинского телеканала «112», видно, как Скабеева пытается перебить Геращенко, которая рассказывает об украинцах, находящихся в российских тюрьмах. После того, как ведущая программы «60 минут» проигнорировала просьбу не мешать, Сидоренко вытолкнул её из кадра.

Вскоре после происшествия за Скабееву вступился глава Чечни Рамзан Кадыров, а пользователи соцсетей посоветовали ей взять в телохранители Николая Валуева.


#украина #журналист #ОльгаСкабеева
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