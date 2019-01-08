Украинский журналист оправдал «пьяного» Порошенко

https://news.ru/storage/news/a2d279da6a231ce3001cb30b0d77a0fe/df381714-4616-4270-a9ef-5a55872cf2b9_850.jpg Pavlo Gonchar/Global Look Press

Президент Украины Пётр Порошенко во время визита в Новые Петровцы в 2015 году не был в состоянии алкогольного опьянения.

Украинский лидер перед выступлением на презентации новых видов вооружения повредил глаз, заявил журналист Юрий Бутусов, освещавший мероприятие.

По его словам, Порошенко решил испытать снайперскую винтовку калибра 12,7 мм и из-за сильной отдачи оружия президент «получил в глаз».

Лицо Порошенко сильно покраснело и поэтому он был вынужден выйти к журналистам в кепке, сказал Бутусов.

Украинские СМИ сообщали, что во время визита в Новые Петровцы Пётр Порошенко находился в состоянии алкогольного опьянения. Журналисты сделали такой вывод после выступления главы государства в низко надвинутой фуражке. Кроме того, СМИ обратили внимание на небольшое нарушение речи президента и интонации, он говорил очень медленно и пытался чётко проговаривать каждое слово.

Ранее семейная фотография президента Украины Петра Порошенко на фоне новогодней ёлки, на которой вся семья одета в вышиванки, стала объектом насмешек в Сети, писал News.ru.