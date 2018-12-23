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Украинский закон о ветеранах УПА возмутил Совфед

Sadak Souici/Le Pictorium/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Российские сенаторы раскритиковали президента Украины Петра Порошенко за подписание закона, который приравнивает членов организации ОУН-УПА (запрещена в РФ) к участникам боевых действий. В Совфеде полагают, что действия украинского лидера продиктованы желанием повысить свою популярность перед президентскими выборами.

Рейтинг главы страны крайне низок, поэтому он пытается заручиться поддержкой украинских националистов и радикалов. Подписание им закона о ветеранах УПА фактически нивелирует результаты Великой Отечественной войны, считает член комитета Совфеда по международным делам и глава Русской общины Крыма Сергей Цеков.

«Порошенко приравнял тех, кто воевал с фашистами, к тем, кто был фашистами как таковыми», — отметил он в интервью РИА ФАН.

По мнению сенатора, закон может вызвать негативную оценку у некоторых украинцев, но значительного общественного резонанса ожидать не стоит. Он пояснил, что ветераны ВОВ находятся в весьма преклонном возрасте, поэтому активно сопротивляться решениям киевских властей не смогут. Бывшие участники УПА значительно моложе, и их голос в поддержку закона будет громче.

Закон о героизации членов УПА был принят украинскими парламентариями в начале декабря. Документ предоставляет им такие же социальные гарантии, как и ветеранам ВОВ. Ранее News.ru сообщил, что по состоянию на май 2018 года на Украине насчитывалось более 1,2 тысячи человек, воевавших в составе организации.


#россия #советфедерации #порошенко
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