https://static.news.ru/photo/16e2d2ac-a7db-11e9-8a64-fa163e074e61_1024.jpg Розмари Ди Карло Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Заместитель генерального секретаря Организации Объединённых Наций по вопросам политики Розмари Ди Карло заявила, что принятый на Украине закон о государственном языке вызывает озабоченность.

По её словам, новой нормой обеспокоены как жители страны, так и люди за её пределами.

Хотя многие неоднозначные моменты были учтены в финальной версии документа, закон всё равно вызывает озабоченность, — отметила она.

Ди Карло добавила, что киевским властям следует обеспечить защиту прав национальных меньшинств в языковой сфере, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что украинский омбудсмен Людмила Денисова провела встречу с главой мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фионой Фрейзер. В ходе беседы зарубежная гостья предоставила Украине свои рекомендации по закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».