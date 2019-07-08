В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчинённую за шпионаж в пользу самопровозглашённой Луганской народной республики. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
По его словам, сотрудница отделения кадров Савушкина в течение десяти месяцев передавала Народной милиции ЛНР личные данные на офицеров и контрактников. Филипоненко отметил, что её начальник выстрелил ей в живот. Девушка сейчас находится в больнице с ранением брюшной полости.
Как писал News.ru, два дня назад рядовой 30-й бригады ВСУ расстрелял из автомата представителей националистического подразделения «Азов». Причиной конфликта среди украинских военных стали идеологические разногласия.
Вооружённый конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть в Киеве и объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик.
В ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию, сменив её название в апреле 2018 года на Операцию объединённых сил.