https://static.news.ru/photo/a125fa84-a1eb-11e9-972a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчинённую за шпионаж в пользу самопровозглашённой Луганской народной республики. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, сотрудница отделения кадров Савушкина в течение десяти месяцев передавала Народной милиции ЛНР личные данные на офицеров и контрактников. Филипоненко отметил, что её начальник выстрелил ей в живот. Девушка сейчас находится в больнице с ранением брюшной полости.

Как писал News.ru, два дня назад рядовой 30-й бригады ВСУ расстрелял из автомата представителей националистического подразделения «Азов». Причиной конфликта среди украинских военных стали идеологические разногласия.

Вооружённый конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть в Киеве и объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик.

В ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию, сменив её название в апреле 2018 года на Операцию объединённых сил.