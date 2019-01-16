Украинский «томос-тур» доехал до Борисполя

Томос об автокефалии Православной церкви Украины привезли в город Борисполь под Киевом. Туда прибыл и президент страны Пётр Порошенко.
Увидеть документ пришли местные жители — верующие, общественники и чиновники.
«Вместе с предстоятелем ПЦУ, митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием и верующими мы станем в благодарственной молитве за нашу единую церковь», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.
Он также выразил надежду, что украинские священники продолжат процесс объединения украинского православия в одну церковь.
«Это объединение будет — я подчеркиваю — без какого-либо давления со стороны государства», — заверил глава государства.
Деякі ієрархи УПЦ МП, як би на них не тиснули, чітко поставили перед собою пріоритети: український народ, українська віра і українська церква понад усе. Завдяки і їхній позиції нам вдалося отримати Томос про автокефалію Православної Церкви України.— Петро Порошенко (@poroshenko) 16 января 2019 г.
Ранее, как сообщал News.ru, Пётр Порошенко повёз религиозный документ по городам Украины. Он уже побывал в Ровно, Виннице и Луцке. Эту поездку в обществе назвали «томос-туром». Интернет-пользователи её высмеяли, некоторые кандидаты отнеслись к происходящему критически, а в Верховной раде сочли это предвыборным ходом Порошенко.