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Украинский «томос-тур» доехал до Борисполя

Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Томос об автокефалии Православной церкви Украины привезли в город Борисполь под Киевом. Туда прибыл и президент страны Пётр Порошенко.

Увидеть документ пришли местные жители — верующие, общественники и чиновники.

«Вместе с предстоятелем ПЦУ, митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием и верующими мы станем в благодарственной молитве за нашу единую церковь», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Он также выразил надежду, что украинские священники продолжат процесс объединения украинского православия в одну церковь. 

«Это объединение будет — я подчеркиваю — без какого-либо давления со стороны государства», — заверил глава государства.

Ранее, как сообщал News.ru, Пётр Порошенко повёз религиозный документ по городам Украины. Он уже побывал в Ровно, Виннице и Луцке. Эту поездку в обществе назвали «томос-туром». Интернет-пользователи её высмеяли, некоторые кандидаты отнеслись к происходящему критически, а в Верховной раде сочли это предвыборным ходом Порошенко.


#петрпорошенко #томос #пцу
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