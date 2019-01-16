Украинский «томос-тур» доехал до Борисполя

https://news.ru/storage/news/619b5cfc38a8b6f5c493cad3a8f7b764/f44b01a1-e17b-4aea-9f24-b461794a7ba5_850.jpg Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Томос об автокефалии Православной церкви Украины привезли в город Борисполь под Киевом. Туда прибыл и президент страны Пётр Порошенко.

Увидеть документ пришли местные жители — верующие, общественники и чиновники.

«Вместе с предстоятелем ПЦУ, митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием и верующими мы станем в благодарственной молитве за нашу единую церковь», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Он также выразил надежду, что украинские священники продолжат процесс объединения украинского православия в одну церковь.

«Это объединение будет — я подчеркиваю — без какого-либо давления со стороны государства», — заверил глава государства.

Деякі ієрархи УПЦ МП, як би на них не тиснули, чітко поставили перед собою пріоритети: український народ, українська віра і українська церква понад усе. Завдяки і їхній позиції нам вдалося отримати Томос про автокефалію Православної Церкви України. — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 января 2019 г.

Ранее, как сообщал News.ru, Пётр Порошенко повёз религиозный документ по городам Украины. Он уже побывал в Ровно, Виннице и Луцке. Эту поездку в обществе назвали «томос-туром». Интернет-пользователи её высмеяли, некоторые кандидаты отнеслись к происходящему критически, а в Верховной раде сочли это предвыборным ходом Порошенко.