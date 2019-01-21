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Украинский тесть бывшего адвоката Трампа связан с ОПГ

Майкл Коэн Go Nakamura/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Майкл Коэн

в мире [ версия для печати ]

Давший показания против президента США Дональда Трампа его бывший адвокат Майкл Коэн стал объектом очередной атаки со стороны нынешнего защитника американского лидера. Представляющий интересы Трампа адвокат Рудольф Джулиани заявил, что украинский тесть Коэна связан с организованной преступностью Нью-Йорка.

«Его (Майкла Коэна. — Ред.) тесть является преступником в Южном округе Нью-Йорка. Его тесть был связан с ОПГ», — цитирует Джулиани издание Mediaite.

Это не первая попытка Джулиани дискредитировать Коэна. После того как тот признался, что Трамп дал ему указание заплатить двум женщинам за молчание и тем самым повлиять на ход выборов, Джулиани назвал Коэна патологическим лжецом.

Ранее News.ru сообщал, что Джулиани допустил сговор его штаба с Россией. Адвокат Трампа не может точно сказать, что никто в избирательном штабе нынешнего президента США не вступил в сговор с Россией в ходе предвыборной кампании. По словам Джулиани, он никогда не утверждал, что подобного не могло случиться.


#Трамп #МАЙКЛКОЭН #преступность #адвокаты
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