https://static.news.ru/photo/2e7b0b9c-a4ab-11e9-8bea-fa163e074e61_1024.jpg Артём Овдиенко Фото: artem.ovdienko/facebook.com

Украинский телеведущий «24 канала» Артём Овдиенко опубликовал нецензурное обращение к президенту России Владимиру Путину по мотивам заявления грузинского ведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии и анонсировал телемост с Тбилиси.

Коллеги с «Рустави 2» не дадут соврать. Путин, ты х...о, — заявил Овдиенко в начале своего обращения, опубликованного в Facebook.

Кроме матерных ругательств в адрес президента РФ, телеведущий анонсировал телемост Киев — Тбилиси с грузинским телеканалом «Рустави 2». Он разрешил посмотреть эфир гражданам России, если те заранее получат «справку РПЦ о надёжности скреп».

Пока россияне молчат, Путин лезет в Украину со своей «братской б...й любовью», украинцам надо посовещаться со своими братьями-грузинами, как защищаться от «ср...го русского мира», — сказал Овдиенко.

Украинский телеведущий отметил, что в России много проблем и не надо лезть «в Украину, в Грузию, в Молдову».

Ранее ведущий оппозиционного грузинского канала «Рустави 2» Георгий Габуния в своей авторской программе P.S. нецензурно выругался в адрес президента России Владимира Путина. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что поддерживает «пафос» коллеги, а премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал произошедшее провокацией, писал News.ru