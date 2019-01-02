Украинский телеканал убрали из эфира из-за России

https://news.ru/storage/news/3c2f1fc2d2e1b13473e52b38b364b272/243392f6-6510-4eee-b63e-94d9e184954f_850.jpg Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский провайдер «Ланет», один из крупнейших в стране, сообщил о прекращении трансляции телеканала NewsOne. В качестве причины такого решения там назвали нарушения законодательства о запрете передач, популяризирующих органы власти России.

Компания указала на то, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания неоднократно выносил предупреждения каналу о недопустимости передачи в эфир определённого контента.

Ещё одним обстоятельством, не позволяющим продолжить вещание, в представительстве провайдера назвали окончание срока действия на ретрансляцию, сообщает ТАСС.

В свою очередь в NewsOne утверждают, что действие соглашения заканчивается только в конце 2019 года. Телеканал обратился к главе Нацсовета Юрию Артёменко с просьбой проверить деятельность провайдера на предмет соблюдения украинского законодательства и применить к нему соответствующие санкции.

Украинские власти неоднократно обвиняли телеканалы NewsOne и «112 Украина» в необъективном освещении событий на «Майдане» и в Донбассе. Ранее News.ru сообщал, что телеканал «112 Украина» обвинил администрацию президента страны в блокировании петиции о недопустимости давления на свободу слова и применении санкций к украинским СМИ. Ещё в ноябре она набрала 25 тысяч голосов.