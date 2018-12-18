Украинский таксист нашёл в машине гранатомёт

Гранатомёт, оставленный пассажиром, обнаружил на заднем сиденье автомобиля таксист в украинском городе Никополе. Груз был упакован в непрозрачный мешок.
О находке водитель сообщил в правоохранительные органы. Она оказалась ручным гранатомётом модели РПГ-22. Это противотанковое орудие, рассчитанное на единичный выстрел. После использования становится бесполезным отработанным материалом.
Как сообщили в Национальной полиции Украины, владелец был вскоре найден. Им оказался ранее судимый местный житель. Был ли гранатомёт в боевом состоянии либо мужчина решил таким нетривиальным способом избавиться от отработанного оружия, в ведомстве не уточнили.
Находка направлена на экспертизу.
Ранее, как сообщал News.ru, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что каждый третий украинец вернулся с боевых действий в Донбассе с незарегистрированным оружием. Обеспокоенность существенным ростом контрабанды выразил и президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, ситуация оказывает негативное влияние и на криминогенную обстановку в республике.