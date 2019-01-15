Украинский суд назначил дату заседания по делу Вышинского

https://news.ru/storage/news/355b082192548f75d240cd69e7304cc7/8bb53504-5a96-4a36-b017-1e808983f625_850.jpg Кирилл Вышинский/facebook

Кирилл Вышинский

Киев назначил дату слушания жалобы стороны защиты по делу журналиста Кирилла Вышинского. Руководитель портала РИА Новости Украина находится под стражей в Херсонском СИЗО.

Заседание Верховного суда состоится 23 января 2019 года, пишет РИА Новости. Представители арестованного намерены обратиться и в Европейский суд по правам человека.

«Двадцать третьего января, в 16:00 (17:00 мск) будет рассматриваться в Верховном суде Украины. Кассационный уголовный суд (входит в состав Верховного суда. — Ред.) будет рассматривать заявление защиты о незаконном задержании Кирилла Вышинского», — заявил адвокат медиаменеджера Андрей Доманский.

Подследственный начал знакомиться с материалами уголовного дела. Его объём — 30 томов. Апелляцию рассмотрит один из районных судов Киева.

Вышинского арестовали в мае 2018 года. СБУ подозревает его в государственной измене.

Ранее News.ru сообщал о завершении расследования дела в отношении задержанного главы РИА Новости Украина. Одновременно с этим Херсонский городской суд продлил арест сотруднику СМИ на месяц — до 27 января 2019 года.