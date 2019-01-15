USD  67.192 EUR  77.0692
GOLD1,291 $   Brent59.41 $ Bitcoin3,667.80 $
МОСКВА0°C15:39
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Украинский суд назначил дату заседания по делу Вышинского

Кирилл Вышинский Кирилл Вышинский/facebook

Кирилл Вышинский

в мире [ версия для печати ]

Киев назначил дату слушания жалобы стороны защиты по делу журналиста Кирилла Вышинского. Руководитель портала РИА Новости Украина находится под стражей в Херсонском СИЗО.

Заседание Верховного суда состоится 23 января 2019 года, пишет РИА Новости. Представители арестованного намерены обратиться и в Европейский суд по правам человека.

«Двадцать третьего января, в 16:00 (17:00 мск) будет рассматриваться в Верховном суде Украины. Кассационный уголовный суд (входит в состав Верховного суда. — Ред.) будет рассматривать заявление защиты о незаконном задержании Кирилла Вышинского», — заявил адвокат медиаменеджера Андрей Доманский.

Подследственный начал знакомиться с материалами уголовного дела. Его объём — 30 томов. Апелляцию рассмотрит один из районных судов Киева.

Вышинского арестовали в мае 2018 года. СБУ подозревает его в государственной измене.

Ранее News.ru сообщал о завершении расследования дела в отношении задержанного главы РИА Новости Украина. Одновременно с этим Херсонский городской суд продлил арест сотруднику СМИ на месяц — до 27 января 2019 года.


#украина #киев #вышинский
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства

читайте также
в мире 19:01, 14 января 2019
Расследование дела Вышинского завершено на Украине
новый год 18:29, 29 декабря 2018
Вышинский процитировал Пушкина в письме
политика 15:30, 27 декабря 2018
МИД прокомментировал продление ареста Вышинского
общество 15:04, 27 декабря 2018
Херсонский суд продлил арест Вышинского до 27 января
происшествия 14:08, 2 ноября 2018
Здоровье Вышинского оказалось серьёзно подорвано
Лента новостей
общество 15:34
Ветераны-афганцы получат двойные выплаты
в мире 15:33
Эрдоган анонсировал создание буферной зоны в Сирии
спорт 15:32
Косов устроил пьяный дебош и потерял работу
в мире 15:31
Сирия хочет сотрудничать с новым спецпосланником ООН
в мире 15:29
Филарет надеется на создание украинского патриархата
Другие новости
в мире 15:33
Эрдоган анонсировал создание буферной зоны в Сирии
в мире 15:31
Сирия хочет сотрудничать с новым спецпосланником ООН
в мире 15:29
Филарет надеется на создание украинского патриархата
в мире 15:11
Украинский «томос-тур» добрался до Луцка
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top