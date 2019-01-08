Украинцы составят предвыборную программу Зеленского

https://news.ru/storage/news/58c712d1e151668ac5984526f7ac89e4/bb23ee00-70be-46fc-8f2f-b09b205b81f1_850.jpg facebook.com/zelenskiy95

Владимир Зеленский

Шоумен Владимир Зеленский заявил о намерении баллотироваться в президенты, а также призвал украинцев составить вместе с ним его предвыборную программу.

Зеленский в эфире телеканала «1+1» заявил, что планирует участвовать в выборах президента Украины, которые должны состояться 31 марта. В начале января он рассказал, что более 200 тыс. человек выразили желание стать частью его команды и побороться за власть в стране. По данным открытых источников, рейтинг шоумена составляет приблизительно 9%.

«Мы напишем мою программу вместе с тобой, мы напишем её вместе с людьми, всей страной. Потом найдём пути решения всех проблем, а затем воплотим их в жизнь», — сообщил Зеленский в видео, которое опубликовал в Facebook.

Владимир Зеленский попросил граждан Украины написать ему о пяти главных проблемах, которые, по их мнению, мешают государству.

Ранее News.ru писал о том, что политологи дали расклад по всем кандидатам, которые выразили желание участвовать в выборах президента Украины. Они описали несколько сценариев развития выборов на Украине. Например, политолог Александр Асафов считает, что победит Пётр Порошенко.