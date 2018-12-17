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Украинский радикал призвал к «охоте» на священников УПЦ

Дмитрий Ярош Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дмитрий Ярош

в мире [ версия для печати ]

Депутат Верховной рады Украины и экс-лидер запрещённой в России радикальной группировки «Правый сектор» Дмитрий Ярош предложил «открыть охоту» на священнослужителей канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

По его словам, эти люди служат президенту России Владимиру Путину и патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, поэтому охота на них – дело, угодное Богу и Украине.

«Долой московских попов с Украины!» - цитирует телеканал «360» запись Яроша в Facebook. В настоящее время это сообщение недоступно.

На прошлой неделе на Украине прошел Объединительный собор, после которого было объявлено о создании новой религиозной структуры, предстоятелем которой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). В начале следующего года Киев надеется получить томос об автокефалии от Константинополя.

В канонической УПЦ, как сообщал News.ru, новую Православную церковь Украины назвали «инородным телом», а прихожане города Винница и ряд священнослужителей городского кафедрального собора объявили ей бойкот.


#украина #церковь #верховнаярада
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