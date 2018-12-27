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Украинский политолог попал в базу «Миротворца»

Вячеслав Ковтун Вячеслав Ковтун/vk.com

Вячеслав Ковтун

в мире [ версия для печати ]

Политолог с Украины Вячеслав Ковтун попал в базу данных сайта «Миротворец». Причиной стало его участие в «антиукраинских пропагандистских акциях» за деньги.

Однако коллеги политолога Сергей Запорожский и Янина Соколовская не попали в базу. Ковтун отказался комментировать данную ситуацию, бросив трубку, сообщает Nation News.

Как ранее писал News.ru, посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил на требование МИД ФРГ закрыть интернет-портал «Миротворец». По его словам, страна не отвечает за сайт.

Дипломат сказал, что Киев готов начать обсуждение по поводу данного ресурса, но он не относится к органам власти.


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