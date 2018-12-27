Украинский политолог попал в базу «Миротворца»

https://news.ru/storage/news/9b1d0db2f66f2e568f783913ce84d072/72d164c7-95bc-484c-bff1-65f7ae1080f5_850.jpg Вячеслав Ковтун/vk.com

Вячеслав Ковтун

Политолог с Украины Вячеслав Ковтун попал в базу данных сайта «Миротворец». Причиной стало его участие в «антиукраинских пропагандистских акциях» за деньги.

Однако коллеги политолога Сергей Запорожский и Янина Соколовская не попали в базу. Ковтун отказался комментировать данную ситуацию, бросив трубку, сообщает Nation News.

Как ранее писал News.ru, посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил на требование МИД ФРГ закрыть интернет-портал «Миротворец». По его словам, страна не отвечает за сайт.

Дипломат сказал, что Киев готов начать обсуждение по поводу данного ресурса, но он не относится к органам власти.