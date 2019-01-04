Украинский политолог оценил список кандидатов на выборах

https://news.ru/storage/news/9e5daf738ed2c2ea2e512fd07dd35f4b/31711026-7a74-4f39-ab6d-681bb4be5cfc_850.jpg Syrucek Milan/CTK/Global Look Press

Список кандидатов на должность главы государства на Украине «ужасен», заявил политолог Александр Палий. Перечень политиков, по его словам, напоминает, скорее, наплыв «троллей», у которых за плечами нет ничего, кроме амбиций.

Картину, которая сложилась в стране, он назвал «жалкой».

«После „революции достоинства“ мы видим кого угодно среди кандидатов: клоунов, людей на которых тавро негде ставить, которые уже завалили всё, что только можно и где только можно», — сказал он в эфире канала «Прямой».

При этом кандидаты в президенты претендуют на управление страной, они должны быть лучшими людьми в государстве, сказал эксперт.

Выборы главы государства намечены на 31 марта. Как сообщал News.ru, избирательная кампания началась в последний день 2018 года. Регистрация кандидатов продлится до 3 февраля.