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Украинский политолог оценил список кандидатов на выборах

Syrucek Milan/CTK/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Список кандидатов на должность главы государства на Украине «ужасен», заявил политолог Александр Палий. Перечень политиков, по его словам, напоминает, скорее, наплыв «троллей», у которых за плечами нет ничего, кроме амбиций.

Картину, которая сложилась в стране, он назвал «жалкой».

«После „революции достоинства“ мы видим кого угодно среди кандидатов: клоунов, людей на которых тавро негде ставить, которые уже завалили всё, что только можно и где только можно», — сказал он в эфире канала «Прямой».

При этом кандидаты в президенты претендуют на управление страной, они должны быть лучшими людьми в государстве, сказал эксперт.

Выборы главы государства намечены на 31 марта. Как сообщал News.ru, избирательная кампания началась в последний день 2018 года. Регистрация кандидатов продлится до 3 февраля.


#украина #выборы
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