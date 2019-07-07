https://static.news.ru/photo/22fea4a0-a0c2-11e9-87cd-fa163e074e61_1024.jpg Виктор Медведчук Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Лидер украинского общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук рассказал о том, как российский лидер Владимир Путин стал крёстным его дочери. По словам политика, эта инициатива целиком принадлежит его жене Оксане Марченко.

И мне очень приятно, мы гордимся — и я, и она, и наша семья — тем, что Владимир Владимирович не отказал в этом и согласился стать крёстным отцом моей дочери, — заявил он в эфире телеканала « Россия 1 ».

По его словам, с президентом России они знакомы почти 20 лет. За это время они встречались много раз и поняли, что их взгляды во многом совпадают. На момент их знакомства Медведчук занимал должность заместителя председателя Верховной рады Украины, а Путин уже был президентом, отмечает РБК . На вопрос, видит ли крестница своего крёстного, Медведчук ответил утвердительно.

Виктора Медведчука называют «неформальным послом России на Украине». Он участвовал в мирных переговорах по Донбассу в Минске и в работе трёхсторонней контактной группы, занимавшейся освобождением пленных.

Ранее Медведчук заявил, что Киеву и Москве следует продолжить диалог на тему поставок газа, поскольку у сторон есть ещё шансы договориться, писал News.ru.