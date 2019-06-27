«У нашей Пелагеи новые затеи», — так один мой друг когда-то любил комментировать различные хлопотные и бессмысленные с точки зрения эффективности новаторские идеи начальства, призванные держать подчинённых в тонусе. В этом смысле каждый новый президент Украины может считаться образцовым руководителем: все они любят совершать суетливые телодвижения и переименования, призванные подчеркнуть, что при новой власти всё будет совсем не так, как при нынешней.

В этом смысле Зеленский как украинский политик продолжает генеральную линию, пытаясь к тому же обогатить её своим бесценным опытом шоумена. Ранее он придумал довольно интересный сюжет со своим переездом из здания Администрации президента на Банковой в другое помещение, обустроенное по последнему слову офисной моды: со стеклянными стенами, «оупенспейсом» и территорией, куда сможет зайти любой смертный, чтобы лично понаблюдать за политической элитой в её естественной среде обитания.

Но шоу всегда должно развиваться, и Зеленский достал из рукава мощный козырь (хотя мне кажется несколько поспешно) — он задумал перенести столицу из Киева в другой город. Во всяком случае, если верить депутату Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадиму Рабиновичу. Именно он рассказал журналистам о таком плане.

Гениальную вещь сказала администрация президента: «Столицу Украины надо перенести в другое место», — рассказал Рабинович.

Он подчеркнул, что это было официальное заявление партии Зеленского. Вообще, по законам драматургии, такой мощный ход следует приберегать под конец шоу, чтобы закончить его на высоком эмоциональном уровне. Но как знать, может быть, у главы государства есть в запасе еще более интересные сюжетные ходы.

Президент Украины Владимир Зеленский Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Можно предположить, что вдохновлялся украинский президент, как весь местный политический бомонд последних лет, сияющим примером заокеанской империи свободы и успеха, где есть финансовая столица Нью-Йорк и политическая — Вашингтон. Или Турцией. Или Бразилией. Вот и здесь деньги останутся в Киеве, а политики уедут, например, в Кривой Рог — почему бы и нет? Тогда, кстати, можно сделать очень элегантную комбинацию. Не просто же так недавно журналисты показывали, как в этом городе в обычной «хрущёвке» живут родители нового главы государства и отказываются переезжать. Зеленский мог бы организовать свой офис прямо в родительском доме, в своей старой комнате — это очень демократично и к маминым харчам поближе.

Или можно перенести столицу во Львов — подальше от российского влияния. Там польское наследие не позволит политикам забыть о «европейском шляхе», а местные националисты проконтролируют благонадёжность.

Но самым классным для Зеленского стал бы ещё один вариант: отправить столицу на гастроли. Он человек творческий, артист, сидеть на одном месте в огромном дорогом кресле не привык. А вот к жизни в дороге, гримёркам, публичным выступлениям — очень даже, в такой атмосфере будет чувствовать себя очень комфортно. Сначала устроят «чёс» по стране. Везде хлеб-соль, открытые заседания кабинета министров, Совета безопасности. Конечно, публичные разборки с местными губернаторами и мэрами на площади. К пущему восторгу зрителей особо проштрафившихся региональных чиновников под улюлюканье толпы будут тут же арестовывать и по коридору позора вести в камеру. Зрелище будет незабываемое.

А когда страна закончится, можно отправиться в международное турне. Сперва Россия, Белоруссия, Казахстан, другие страны СНГ, потом можно прокатиться по Восточной Европе, а дальше, на волне успеха, отправиться в Германию, Францию, Великобританию. И на последнем году, конечно, большой тур по США. Думаю, многие города будут счастливы принять такое экзотическое зрелище и даже согласятся положить неплохие гонорары, из которых и будет составляться государственный бюджет.

Между прочим, если окончательно перевести украинскую политику в разряд реалити-шоу, к чему она давно стремится, то можно легко решить вопрос и с выборами нового президента. При таком медийном охвате новую звезду этого передвижного политического цирка можно будет выбирать sms-голосованием. Причем разрешить голосовать жителям всех стран, ведь к тому времени Украина станет культурным достоянием всего мира.