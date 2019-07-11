Лица, совершившие сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, подвергнутся химической кастрации. Соответствующий закон принял парламент Украины на внеочередном заседании.
Инициативу поддержали 247 парламентариев. Теперь документ должен подписать президент Украины Владимир Зеленский, чтобы он вступил в силу.
Химическая кастрация не будет применяться к лицам, совершившим незаконные действия до 18 лет и к лицам в возрасте более 65 лет.
За последние несколько месяцев на Украине произошли два случая с изнасилованием детей. Пожизненный срок и казнь за сексуальные преступления в отношении малолетних детей в украинском законодательстве не предусмотрены, передаёт
Как ранее писал News.ru, вернуть смертную казнь за особо тяжкие преступления и кастрировать педофилов предложили в Госдуме РФ. По поводу таких суровых мер высказался член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.