https://static.news.ru/photo/ed35d8ec-7b51-11e9-b35f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лица, совершившие сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, подвергнутся химической кастрации. Соответствующий закон принял парламент Украины на внеочередном заседании.

Инициативу поддержали 247 парламентариев. Теперь документ должен подписать президент Украины Владимир Зеленский, чтобы он вступил в силу.

Химическая кастрация не будет применяться к лицам, совершившим незаконные действия до 18 лет и к лицам в возрасте более 65 лет.

За последние несколько месяцев на Украине произошли два случая с изнасилованием детей. Пожизненный срок и казнь за сексуальные преступления в отношении малолетних детей в украинском законодательстве не предусмотрены, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, вернуть смертную казнь за особо тяжкие преступления и кастрировать педофилов предложили в Госдуме РФ. По поводу таких суровых мер высказался член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.