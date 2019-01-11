Украинский миномёт «Молот» назвали «трубой с картошкой»

https://news.ru/storage/news/c7b974923d9e57bf0b7c507ade6cfd18/064c732b-d79b-4c7e-b966-91308ce4ae1d_850.jpg Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заместитель генерального директора ГК «Укроборонпром» Сергей Омельченко заступился за новый украинский миномёт «Молот», раскритикованный экспертами и пользователями Сети.

Он подчеркнул, что новый миномёт, который за внешний вид сравнили с «трубой с картошкой», является высокотехнологичным оружием.

«На самом деле иногда высокотехнологичное оружие может выглядеть как «труба с картошкой», — заявил Омельченко в эфире программы «Эхо Украины» на телеканале «Прямой».

Он добавил, что интенсивные военные действия в Донбассе доказали потребность в подобном вооружении.

От дальнейшего обсуждения миномёта, производимого его предприятием, Омельченко отказался.

При этом внешний вид не является основной претензией к «Молоту». С момента его поступления в войска произошло несколько случаев разрыва. Чаще всего мины взрываются прямо в орудии. Кроме того, многочисленные дефекты были выявлены сразу после поступления оружия в Вооружённые силы Украины (ВСУ).

Ранее News.ru писал о том, что оборонные предприятия, принадлежащие президенту Украины Петру Порошенко, снабжают бойцов ВСУ в Донбассе вооружением низкого качества. По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, использование некачественного вооружения неоднократно приводило к смертям и ранениям украинских военных.