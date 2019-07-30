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Отмена военного парада в День независимости таит в себе опасность переворота для президента Украины Владимира Зеленского. Попытку свергнуть его могут предпринять ставленники Петра Порошенко.

Об этом заявил украинский композитор и телеведущий Владимир Быстряков в эфире телеканала ZIK. Перед сдачей полномочий Пётр Алексеевич (Порошенко. — Ред.) наградил всевозможными орденами и званиями целую группу людей в...