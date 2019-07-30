Возвращение ЛНР и ДНР под контроль Киева чревато возникновением проблем, связанных с проживающими там гражданами РФ. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Вадим Черныш. Он отметил, что этот факт может стать серьёзным дестабилизирующим фактором.
Теперь эти люди с российскими паспортами могут претендовать на должности местного самоуправления, на должности, которые будут на этих территориях. Проблема в том, что многие должностные лица имеют и сейчас два гражданства. И даже были скандалы на выборах. Потому нельзя ведь сказать: «С этой страной так, а с этой так», — цитирует его РИА Новости.
Он подчеркнул, что Киев должен законодательно запретить всем людям с российским гражданством занимать государственные должности.
Ранее посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил свой вариант по разрешению ситуации в Донбассе. По его мнению, для «освобождения» юго-востока Украины Киеву следует пойти по так называемому хорватскому сценарию. Дипломат пояснил, что на территорию ДНР и ЛНР необходимо ввести иностранных военнослужащих для разоружения Народной милиции, писал News.ru.