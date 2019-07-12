https://static.news.ru/photo/f706d724-66d2-11e9-bb81-fa163e074e61_1024.jpg Избранный президент Украины Владимир Зеленский Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует поехать в Ростов вести «Смехопанораму», а не заниматься законом о люстрации. Таким образом министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал инициативу украинского лидера.

Ранее Зеленский внёс Омеляна в список кандидатов на люстрацию, назвав его «министром гиперлупа», который строит дороги только в собственных социальных сетях. Новый документ об отстранении от власти и ограничении в правах будет распространяться на экс-президентов, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

В ответ Омелян опубликовал пост в Facebook с критикой главы государства.

И поедете вы в Ростов вести «Смехопанораму» на региональном телевидении, — цитирует « Царьград » Омеляна.

Как писал News.ru, послы стран G7 не одобрили решение Зеленского распространить действие закона о люстрации на высших должностных лиц, которые занимали посты в период с 2014 по 2019 год, когда президентом был Пётр Порошенко.