Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян приедет в США для переговоров с представителями Госдепа.
По данным пресс-службы украинского ведомства, он уже вылетел из страны. В Штатах политик пробудет до 30 июня. Там у него запланирован ряд встреч.
Кроме сотрудников Государственного департамента, он проведёт переговоры с представителями Министерства финансов, международных и американских финансовых организаций, таких как General Electric, Bunge и Cargill, передаёт
Ранее News.ru писал о том, что власти Украины могут полностью отозвать национальную делегацию страны из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявил украинский депутат Георгий Логвинский.