https://static.news.ru/photo/d0920f7a-98cb-11e9-bc4f-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Омелян Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян приедет в США для переговоров с представителями Госдепа.

По данным пресс-службы украинского ведомства, он уже вылетел из страны. В Штатах политик пробудет до 30 июня. Там у него запланирован ряд встреч.

Кроме сотрудников Государственного департамента, он проведёт переговоры с представителями Министерства финансов, международных и американских финансовых организаций, таких как General Electric, Bunge и Cargill, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал о том, что власти Украины могут полностью отозвать национальную делегацию страны из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявил украинский депутат Георгий Логвинский.