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Экс-министр обороны Украины генерал армии Александр Кузьмук заявил о потере Киевом поддержки западных стран. По его мнению, это произошло из-за постоянных проблем, которые Украина создаёт для Запада.

«Мы становимся раздражителем для Европы и Америки. Мы создаём им трудности. Мы это ощущаем», — заявил Кузьмук в эфире телеканала «112 Украина», комментируя реакцию Запада на ситуацию в Керченском проливе.

Он также назвал Украину «ноющей головной болью Европы» и отметил, что помощь Евросоюза «растворяется в унылом тумане украинской действительности».

«Самое страшное в том, чтобы мы остались без политической поддержки», — заключил генерал.

Ранее News.ru писал о том, что экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что Киев рискует потерять последние доказательства того, что Крым украинский. Причина этого заключается в разрыве договора о дружбе с Россией.