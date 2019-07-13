https://static.news.ru/photo/37a88b7a-8883-11e9-9526-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Vadim Indeikin/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Учения российских десантников в Крыму показали незащищённость Украины. Об этом заявил экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал-полковник Игорь Смешко.

Нам нужно беспокоится об укреплении вооружённых сил, у нас есть части, которые по сей день недоукомплектованы, — цитирует военного портал News-front.info.

Он пояснил, что российские учения на мысе Опук проходили в условиях сложного рельефа и показали, что Украина не в состоянии будет защититься в случае нападения противника, так как в распоряжении Киева всего 50 тысяч солдат.

В итоге Смешко пришёл к выводу, что страну некому защищать.

Как вы думаете, долго мы будем существовать в мире? — задался вопросом генерал.

Как писал News.ru, Россия готовит нападение на Украину со стороны Белоруссии, считает экс-замначгенштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) генерал Игорь Романенко. По его мнению, об этом свидетельствуют совместные военные учения Москвы и Минска в 2018 году, под предлогом которых на территорию Белоруссии была переброшена техника, средства противовоздушной обороны (ПВО) и многое другое.