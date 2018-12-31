В Киеве испугались тяжёлых последствий санкций России

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Украинский политолог Михаил Погребинский назвал последствия расширения санкций России против Украины. Согласно его прогнозу, тысячи украинцев потеряют работу, а Киеву грозят миллиардные убытки.

«В 2019 году следует ожидать общего падения украинского экспорта в РФ приблизительно на 20%, если не будут введены новые санкции (12% падения от санкций + 8% общего тренда)», — написал эксперт на своей странице в Facebook, уточнив, что совокупные потери составят один миллиард долларов.

Он напомнил, что по итогам 2017 года объём украинского экспорта в Россию снизился на 7,1% и составил почти $5 миллиардов.

В результате расширения санкций, по мнению Погребинского, в 2019 году произойдёт резкий рост отрицательного сальдо внешнеторгового баланса страны, что опасно для украинской экономики.

Кроме того, продукция, выпускаемая на Украине, останется без российского рынка сбыта, что в результате вызовет банкротство и рост числа безработных в стране.

«Экономика Украины находится в столь плохом состоянии, что каждый такой удар крайне болезненный», — заключил Погребинский.

Ранее News.ru писал о том, что Минэкономразвития РФ оценило объём украинской продукции, попавшей под введённые РФ дополнительные санкции. В 2018 году эта сумма составит порядка $510 млн. Общий импорт украинских товаров в Россию в 2017 году составил 4,912 млрд долларов. Из этого числа объём дополнительно запрещённых товаров оценивается в 468,9 млн долларов.