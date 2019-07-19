https://static.news.ru/photo/761fa8d8-ac3d-11e9-b4bb-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Уходящий кабинет министров Украины под руководством премьера Владимира Гройсмана специально загонял страну в долги. Целью являлась подготовка ловушки для президента Владимира Зеленского.

Об этом заявил бывший министр ЖКХ страны и бывший депутат Верховной рады Александр Попов в эфире NewsOne .

По его словам, желание чиновников подставить главу государства проглядывается в экономических итогах первого полугодия 2019 года. Зафиксировано огромное невыполнение бюджета. Попов привёл оценки специалистов, которые говорят о 100 млрд гривен.

И что сделали за полгода наши министры и Национальный банк? Они выпустили облигации внутреннего займа на 232 миллиарда гривен — это, на минуточку, девять миллиардов долларов, которые через четыре–шесть месяцев нужно вернуть, как раз осенью, и которые даже больше, чем определил бюджет, — сказал Попов.

При этом он отметил, что в окружении Зеленского нет специалистов, способных определять серьезную экономическую политику и реагировать на кризисы в различных отраслях.

Ранее News.ru сообщал, что бывший украинский дипломат Олег Волошин назвал главную причину возможного краха политической силы президента Украины Владимира Зеленского. После обработки 35,51% протоколов «Слуга народа» набирает почти 42% голосов на выборах в Верховную раду. Однако в случае, если партия Зеленского добьётся назначения премьер-министром страны кандидата, нацеленного на сотрудничество с МВФ, то это станет её «могилой».