https://static.news.ru/photo/f0210b10-a795-11e9-9da1-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мир на Украине может быть достигнут лишь в том случае, если нынешние власти откажутся от курса сближения с НАТО и предоставят полную автономию Донбассу. Такое мнение выразил бывший украинский дипломат Олег Волошин. По его словам, нынешний лидер Незалежной боится пойти на такие меры.

Сам Зеленский, хотя и обещал принести мир, не готов к этому, он боится. Он боится радикалов, боится националистов. К сожалению, весомая часть его избирателей в чём-то придерживаются очень странной линии. Они реально на словах все за мир, все хотят, чтоб у нас была и торговля, чтобы мы зарабатывали деньги на транзите газа. Но при этом, чтобы «ни в чём москалям не уступить», — заявил он в эфире телеканала NewsOne .

По его словам, мира не будет, пока Киев не пойдёт на уступки. В частности, украинские власти должны снять блокаду Крыма и Донбасса, потому что там живут украинские граждане. От этого, как отметил Волошин, Украина не станет беднее.

Наоборот, начнёт расти экономика, но надо где-то наступить на горло своей песне о том, что мы можем Россию победить, — резюмировал он.

Он добавил, что в окружении Зеленского очень много политиков, которые разделяют взгляды бывшего президента Петра Порошенко. Это мешает главе государства выстраивать свою политику, передаёт Life .

Ранее глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение, что внутриукраинский конфликт в Донбассе может быть остановлен всего одним телефонным звонком. По его словам, Европейский союз может мгновенно решить проблему и побудить власти страны к диалогу с ДНР и ЛНР, писал News.ru.