https://static.news.ru/photo/f0210b10-a795-11e9-9da1-fa163e074e61_1024.jpgПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Мир на Украине может быть достигнут лишь в том случае, если нынешние власти откажутся от курса сближения с НАТО и предоставят полную автономию Донбассу. Такое мнение выразил бывший украинский дипломат Олег Волошин. По его словам, нынешний лидер Незалежной боится пойти на такие меры.
Сам Зеленский, хотя и обещал принести мир, не готов к этому, он боится. Он боится радикалов, боится националистов. К сожалению, весомая часть его избирателей в чём-то придерживаются очень странной линии. Они реально на словах все за мир, все хотят, чтоб у нас была и торговля, чтобы мы зарабатывали деньги на транзите газа. Но при этом, чтобы «ни в чём москалям не уступить», — заявил он в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, мира не будет, пока Киев не пойдёт на уступки. В частности, украинские власти должны снять блокаду Крыма и Донбасса, потому что там живут украинские граждане. От этого, как отметил Волошин, Украина не станет беднее.
Наоборот, начнёт расти экономика, но надо где-то наступить на горло своей песне о том, что мы можем Россию победить, — резюмировал он.
Он добавил, что в окружении Зеленского очень много политиков, которые разделяют взгляды бывшего президента Петра Порошенко. Это мешает главе государства выстраивать свою политику, передаёт Life.
Ранее глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение, что внутриукраинский конфликт в Донбассе может быть остановлен всего одним телефонным звонком. По его словам, Европейский союз может мгновенно решить проблему и побудить власти страны к диалогу с ДНР и ЛНР, писал News.ru.