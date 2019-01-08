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Украинский дипломат раскрыл стратегию Порошенко

Пётр Порошенко Petro Poroshenko/Global Look press

Пётр Порошенко

в мире [ версия для печати ]

Экс-глава МИД Украины Константин Грищенко назвал главную цель текущей стратегии президента страны Петра Порошенко. По его мнению, обострение отношений с Россией украинскому лидеру необходимо для предвыборного пиара.

«Мы сейчас в угрожающем периоде до завершения президентской кампании», — заявил бывший чиновник в эфире NewsOne.

Он подчеркнул, что стратегия Порошенко работает на мобилизацию тех, кто потенциально может за него проголосовать, поэтому, нормализация отношений с Россией до выборов невозможна.

При этом подобные действия президента Украины, по словам дипломата, полностью противоречат запросу украинского общества на поиск мирного урегулирования.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. О желании баллотироваться уже заявили 17 кандидатов, в том числе находящаяся в СИЗО Надежда Савченко.

Ранее News.ru писал о том, что украинский суд отказал в принятии административного иска по организации избирательных участков на территории Российской Федерации. Таким образом, решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны остаётся в силе.


#украина #выборы #петрпорошенко
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