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Украинский дипломат назвал причину крушения груза в Турции

marinetraffic.com

в мире [ версия для печати ]

Начальник Управления департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что крушение сухогруза у берегов Турции произошло из-за удара волны. 

«В результате удара волны судно не выдержало, разломалось и начало тонуть. Команда дала береговой охране сигнал о спасении», — рассказал Кирилич в интервью телеканалу «112 Украина».

Кирилич также сообщил, что среди погибших было четверо граждан Украины. Всего погибло шесть человек.

Корабль «Волга-Балт» шёл под панамским флагом. Он вышел из российского порта Азов и направлялся в турецкий Самсун. Грузовое судно, на борту которого находилось одиннадцать граждан Украины и двое граждан Азербайджана, затонуло в Чёрном море у турецкого побережья. Турецкие СМИ сообщили, что сухогруз разломился пополам.

Посольство России в Анкаре опровергло информацию о наличии на борту россиян. 

Ранее News.ru сообщал об освобождении двух украинских моряков с судов ARK TZE и ANUKET AMBER, которые были захвачены осенью прошлого года у берегов Западной Африки. Инцидент произошёл 29 октября 2018-го к западу от портового города Пуэнт-Нуар Республики Конго.


#украина #турция #крушение #сухогруз
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