Украинский депутат увидел «руку Киева» в санкционном списке РФ

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Депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул

Депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул, попавший в санкционный список России, заявил, что его это не задевает ни экономически, ни политически.

«Меня. Включили. В санкции. Россия. Как обычного гражданина Украины меня это не задевает ни политически, ни экономически, поскольку, в отличие от президента Петра Порошенко, у меня нет там ни бизнеса, ни имущества», — написал Вилкул на своей странице в соцсети Facebook.

Он также отметил, что российский ограничительный список составлялся на Украине с помощью его бывших коллег по фракции.

По мнению Вилкула, под санкции РФ попали те политики, которых указали на Банковой в Киеве.

«В него дополнительно включили всех членов «Оппозиционного блока», не согласившихся играть по правилам Юрия Бойко и Виктора Медведчука», — заключил нардеп, пояснив, что его партия не выбрала Бойко кандидатом в президенты Украины.

Вилкул также добавил, что, несмотря ни на что, продолжит защищать права русскоязычных украинцев.

Ранее News.ru писал о том, что мэр Одессы Геннадий Труханов и депутат Рады от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул пополнили список лиц, в отношении которых Россия вводит специальные экономические меры. В него также вошли первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой и начальник главного управления разведки МО Украины Василий Бурба. В обновлённый перечень включено более 200 фамилий и организаций. Это ответ Москвы на недружественные действия Киева в отношении российских граждан и юрлиц.