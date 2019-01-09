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Украинский депутат стал жертвой квартирных воров

Виктор Кривенко facebook.com/viktor.kryvenko

Виктор Кривенко

в мире [ версия для печати ]

В Киеве неизвестные ограбили квартиру украинского депутата Виктора Кривенко. На свое странице в Facebook парламентарий выложил фото, на котором видны разбросанные по коридору вещи. 

«Ограбили квартиру. Гниды», прокомментировал снимок Кривенко.

Виктор Кривенко является заместителем председателя комитета Верховной рады по вопросам бюджета, с 2017 года депутат возглавляет партию «Народный Рух Украины».

Ранее News.ru писал о том, что  боец UFC, 19-летняя Полиана Виана Мота жестоко избила мужчину, который попытался её ограбить.


#украина #ДЕПУТАТ #ограбление
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