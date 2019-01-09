Украинский депутат стал жертвой квартирных воров

В Киеве неизвестные ограбили квартиру украинского депутата Виктора Кривенко. На свое странице в Facebook парламентарий выложил фото, на котором видны разбросанные по коридору вещи.
«Ограбили квартиру. Гниды», — прокомментировал снимок Кривенко.
Виктор Кривенко является заместителем председателя комитета Верховной рады по вопросам бюджета, с 2017 года депутат возглавляет партию «Народный Рух Украины».
Ранее News.ru писал о том, что боец UFC, 19-летняя Полиана Виана Мота жестоко избила мужчину, который попытался её ограбить.