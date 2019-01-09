Украинский депутат собирается бить русскоговорящих

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Ирина Фарион

Экс-депутат Верховной рады от фракции «Свобода» Ирина Фарион заявила, что будет бить по лицу украинцев, которые не разговаривают на государственном языке.

Украинский депутат рассказала, что устала от споров вокруг роли русского языка.

«Ничего не собираюсь им говорить, просто снимаешь туфли и даёшь по лицу. И все. С такими не говорят, им ничего не доказывают», — сказала бывший депутат в интервью изданию «Золочев.НЕТ».

Ирина Фарион известна своими агрессивными высказываниями о русскоязычных украинцах. Она считает, что если соотечественник не использует украинский язык в повседневной жизни, то его можно ударить.

Как ранее писал News.ru, депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что руководству Украины «воздастся» за раскольничество. По его словам, уже в ближайшее время об автокефалии Украинской церкви все забудут. О создании Украинской поместной православной автокефальной церкви было объявлено 15 декабря после Объединительного собора в Киеве. Её предстоятелем стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).