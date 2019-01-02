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Украинский депутат придёт на телеэфир в костюме клоуна

H.T. Manfred Zimmermann/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что готов пойти на телевизионный эфир в костюме клоуна. Ранее политик обещал сделать это в случае, если на пост президента страны будет баллотироваться комик Владимир Зеленский.

Юморист в новогоднюю ночь подтвердил, что он будет участвовать в выборах главы государства. Гончаренко, в свою очередь, отметил, что сдержит слово, сообщает «Гордон».

«Пойду ли я на телеэфир в костюме клоуна? Слово надо держать. Зеленский же идёт в президенты. Где и когда это произойдёт, я пока не думал. С приглашениями от телеканалов, думаю, проблем не будет — надо подумать, куда идти», — сказал он.

Нардеп добавил, что, по его мнению, у Зеленского сейчас пропало чувство юмора. Он ожидал от комика большего.

Как сообщал News.ru, ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что ведущий украинского комедийного шоу «Вечерний квартал» Владимир Зеленский сможет стать президентом Украины в случае протестного голосования.


#украина #выборы
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