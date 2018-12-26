Украинский депутат пообещал станцевать на руинах Кремля

Оказавшийся под российскими санкциями депутат от партии «Батькивщина» Игорь Луценко, прокомментировал своё включение в чёрный список. Парламентарий пообещал станцевать на руинах Кремля.

«Только что узнал, что Москва ввела против меня санкции… Горе настолько большое, что я не могу выразить его словами… Подыскал самую печальную музыку, которая отражает мое нынешнее состояние. P.S. А мы еще станцуем на руинах Кремля, вместе с грузинами и всеми, кого вы порабощали. Наше поколение», — написал Луценко на своей странице в Facebook, снабдив пост народной грузинской мелодией.