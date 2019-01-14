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Украинский депутат назвал закономерностью инцидент с ВСУ

Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

в мире [ версия для печати ]

Отказ роты ВСУ выходить на боевые позиции в Донбассе является закономерным итогом политического кризиса в стране, заявил депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий.

По мнению политика, население государства не понимает смысл происходящего на своей же территории и не может прийти к общему мнению по значимым вопросам, пишет ФАН. Об инциденте в 59-й мотопехотной бригаде народный избранник узнал только от российских журналистов.

«Я от вас впервые об этом слышу. Но, к сожалению, то, что на сегодняшний день у нас внутри страны не все понимают, что они делают, зачем они делают, — это однозначно», — добавил парламентарий.

В Минобороны Украины опровергли информацию представителей самопровозглашённой ЛНР о выходке своих подчинённых на востоке страны.

«Это информационные операции, которые направлены против военнослужащих ВСУ. Основные попытки — снизить их боевую готовность», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее News.ru сообщал о низком качестве оружия, поставляемого в части ВСУ. Использование бракованных образцов неоднократно приводило к смертям и ранениям украинских военных.


#донбасс #украина #ВСУ
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