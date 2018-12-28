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Украинский депутат назвал «фатальную ошибку» Порошенко

Пётр Порошенко president.gov.ua

Пётр Порошенко

в мире [ версия для печати ]

Депутат Верховной рады Михаил Добкин рассказал, что действующий президент Украины Пётр Порошенко совершил «фатальную ошибку», которая помешает ему переизбраться на второй срок.

«Он сделал одну ошибку, но такую фатальную для себя, которая привела к тем результатам, которые он сегодня имеет. Избравшись на всей территории Украины, он так и не стал президентом для всех украинцев», — описал Добкин период президентства Порошенко в эфире телеканала «НАШ».

По словам депутата, Порошенко учитывал интересы только «маргинальной части населения», что негативно повлияло на его рейтинг.

Президент Украины Пётр Порошенко возглавил список «нежеланных» кандидатов на пост главы государства в пяти областях — Одесской, Житомирской, Черкасской, Ровенской, Кировоградской. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса «Портреты регионов», проведённого группой «Рейтинг».

Ранее News.ru писал, что выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что военное положение не скажется на проведении президентских выборов. 


#украина #ДЕПУТАТ #верховнаярада #порошенко
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