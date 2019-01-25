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Украинский депутат напал на российскую журналистку в ПАСЕ

Ольга Скабеева vk.com/skabeeva

Ольга Скабеева

в мире [ версия для печати ]

Представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), депутат Борислав Береза набросился на российскую журналистку Ольгу Скабееву в кулуарах ПАСЕ. Политик оскорбил и грубо оттолкнул представителя СМИ, потребовав вернуть Крым Украине.

Инцидент попал на видео, на кадрах которого видно, что Скабеева стоит с микрофоном рядом с Берёзой во время интервью вице-спикера рады Ирины Геращенко. В какой-то момент один их украинских журналистов оттолкнул российскую коллегу, после чего Берёза стал грубо отталкивать Скабееву ещё дальше, не давая задать вопрос Геращенко.

Журналистка в ответ пристыдила депутата рады, отметив, что такое поведение не соответствует его статусу.

В этот момент Берёза разразился бранью и заявил, что к российским журналистам в ПАСЕ «никто с уважением не относится». Он также отметил, что не считает Скабееву представителем СМИ и потребовал у неё «отдать Крым Украине».

Ранее News.ru писал о том, что глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Ариев пожаловался на ведущую программы «60 минут» на канале «Россия» Ольгу Скабееву, которая взяла его под руку. Своё недовольство съёмочной группой он высказал на заседании ПАСЕ, заявив, что «был оскорблен физически».


#украина #ПАСЕ
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