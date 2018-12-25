Украинский депутат избил тростью «кремлёвского пропагандиста»

https://news.ru/storage/news/bfd2edfa5d230dcbac4096dbd8f4dfda/aaf09493-27c1-4b44-93e8-1f0b922ed5bd_850.jpg Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук устроил потасовку в эфире программы «Эпицентр украинской политики». Нардеп напал на своего оппонента, доктора политических наук Александра Семченко, и ударил его тростью, назвав «кремлёвским пропагандистом».

Мосийчук атаковал Семченко после того, как эксперт назвал его душевнобольным. Депутат, передвигающийся с помощью трости, ударил оппонента палкой и пригрозил убить его, сообщает телеканал NewsOne.

Ранее News.ru писал о том, что всеукраинская общественная организация «Комитет избирателей Украины» заявила, что более половины депутатов пропустили 50% голосований по решениям в Верховной раде в декабре. Некоторые из них вообще не голосовали ни разу.