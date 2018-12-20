Украинский чиновник подрался с местными жителями

Глава архитектурно-строительного контроля городского совета Херсона Ростислав Маршак начал драться с местными жителями, но получил отпор. Чиновник сначала накинулся на женщину, а потом на пожилого мужчину.
Государственный служащий пытался выгнать людей из кабинета, а затем начал применять силу, сообщает РЕН ТВ.
Возмущённые поведением народного избранника люди повалили его на пол и прижали ногой грудь. После этого Маршак сказал, что будет разговаривать с горожанами, только если рядом будут находиться служители правопорядка.
Причины потасовки неизвестны.
Ранее News.ru сообщал, что Социалистическая партия Украины установила возле своего центрального офиса в Киеве виселицу. По словам главы политической организации Ильи Кива, это символ неизбежной кары для чиновников-коррупционеров.