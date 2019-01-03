Подозреваемый в убийстве боксёр пришёл в полицию

Боксёр Петр Очеретяный, подозреваемый в убийстве сотрудника президентской охраны Украины Василия Хмелюка, явился в полицию. Он посетил Печерское полицейское управление со своим адвокатом.
Информацию разместила на своём сайте Национальная полиция страны. Сейчас сотрудники правопорядка проводят с ним первоочередные следственные действия.
Ранее News.ru сообщал, что в ночь со 2 на 3 января в Киеве произошёл конфликт между двумя мужчинами. Один из них ударом в челюсть убил другого. Погибший оказался сотрудником Управления государственной охраны.