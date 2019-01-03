Подозреваемый в убийстве боксёр пришёл в полицию

https://news.ru/storage/news/2d29ae337ad652e5933cd91f4331e5a6/803ce1a9-8308-4590-8d91-4c8d0f427efc_850.jpg Global Look Press/Sergii Kharchenko

Боксёр Петр Очеретяный, подозреваемый в убийстве сотрудника президентской охраны Украины Василия Хмелюка, явился в полицию. Он посетил Печерское полицейское управление со своим адвокатом.

Информацию разместила на своём сайте Национальная полиция страны. Сейчас сотрудники правопорядка проводят с ним первоочередные следственные действия.

Ранее News.ru сообщал, что в ночь со 2 на 3 января в Киеве произошёл конфликт между двумя мужчинами. Один из них ударом в челюсть убил другого. Погибший оказался сотрудником Управления государственной охраны.