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Подозреваемый в убийстве боксёр пришёл в полицию

Global Look Press/Sergii Kharchenko

в мире [ версия для печати ]

Боксёр Петр Очеретяный, подозреваемый в убийстве сотрудника президентской охраны Украины Василия Хмелюка, явился в полицию. Он посетил Печерское полицейское управление со своим адвокатом.

Информацию разместила на своём сайте Национальная полиция страны. Сейчас сотрудники правопорядка проводят с ним первоочередные следственные действия.

Ранее News.ru сообщал, что в ночь со 2 на 3 января в Киеве произошёл конфликт между двумя мужчинами. Один из них ударом в челюсть убил другого. Погибший оказался сотрудником Управления государственной охраны.


#украина #убийство #киев
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