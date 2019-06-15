На Украине бизнесмен в знак протеста устроил самоподжог на заседании городского совета. Инцидент произошёл в городе Бердичеве Житомирской области
По данным издания «Украинская правда», 63-летнему предпринимателю не продлили договор аренды земельного участка. В знак протеста мужчина поджёг свою одежду.
В результате инцидента бизнесмен был госпитализирован с ожогами второй степени. Также пострадал человек, который пытался тушить его одежду.
Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Как ранее писал News.ru, мужчина поджёг себя в Вашингтоне на территории Южного президентского парка, расположенного близ Белого дома. Он был госпитализирован с многочисленными ожогами.