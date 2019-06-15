https://static.news.ru/photo/4e4faf08-8f0d-11e9-931a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

На Украине бизнесмен в знак протеста устроил самоподжог на заседании городского совета. Инцидент произошёл в городе Бердичеве Житомирской области

По данным издания «Украинская правда», 63-летнему предпринимателю не продлили договор аренды земельного участка. В знак протеста мужчина поджёг свою одежду.

В результате инцидента бизнесмен был госпитализирован с ожогами второй степени. Также пострадал человек, который пытался тушить его одежду.

Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Как ранее писал News.ru, мужчина поджёг себя в Вашингтоне на территории Южного президентского парка, расположенного близ Белого дома. Он был госпитализирован с многочисленными ожогами.