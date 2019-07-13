Военные Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) сообщили, что сбили беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины (ВСУ).
В районе населённого пункта Обозное нашими военнослужащими был обнаружен и уничтожен беспилотник противника типа «Квадрокоптер», — заявил представитель пресс-службы военного ведомства Иван Филипоненко.
По его словам, командование «Операции объединённых сил» (ООС) пытается обострить ситуацию на линии соприкосновения.
Как ранее писал News.ru, военнослужащие Вооружённых сил Украины в Донбассе избили своего командира за лишение их дополнительных премий за июнь.