Украинские военные выставили ЗРК в жилом дворе

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Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о том, что украинские военные разместили во дворе жилого дома зенитный ракетный комплекс «Оса».

«Представителями миссии ОБСЕ было зафиксировано размещение зенитного ракетного комплекса „Оса“ во дворе жилого дома на северной окраине населённого пункта Клиновое, что является нарушением международного гуманитарного права», — передаёт слова Марочко «Интерфакс».

Как ранее писал News.ru, Андрей Марочко сообщил, что Украина перебросила в район Сватово четыре вертолёта и формирует колонну из 150 единиц автомобильной и военной техники.