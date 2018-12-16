Украинские военные погибли в ДТП во Львовской области

https://news.ru/storage/news/1fee195910384d8d5ed27d0358e12ae1/0b21ea45-f62e-44d2-a3fe-cf5a85254db1_850.jpg Alexandr Gusew/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В результате дорожно-транспортного происшествия во Львовской области погибло трое украинских военнослужащих.

«В результате дорожно-транспортного происшествия в посёлке Ивано-Франково Яворовского района погибли военнослужащие военной службы по контракту 184-го учебного центра академии...» — указано в сообщении Национальной Академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного в Facebook.

Во Львовской области произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса. В результате ДТП три человека погибло, двое госпитализированы.

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя автобуса. Против него возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал «Украина 112».

Ранее News.ru писал, что украинский многоцелевой истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку при выполнении плановых полётов в Житомирской области. В результате крушения погиб лётчик. Вооружённые силы Украины сообщили, что тридцатилетний авианосец был одним из самых современных военных самолётов страны.