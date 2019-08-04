https://static.news.ru/photo/84113f16-b722-11e9-9118-fa163e074e61_660.jpg Фото: defenceu/twitter.com

«Потопление» украинскими военными в ходе учений в Чёрном море гипотетической подводной лодки противника высмеяли в Сети. Об успешных действиях противолодочных вертолётов и самолёта Ан-26 рассказало Минобороны Украины.

Комментарии к сообщению об уничтожении украинцами условного противника публикует РИА Новости .

Пользователи Сети остроумно оценили действия украинских военных: «Зверская мощь! Все два вертолёта пришлось задействовать», «Осталось только попросить подводную лодку подплыть поближе к берегу, чтобы вертолёт долетел», «Кажется, у вертолёта что-то отвалилось», «Глушить рыбу с вертолёта — это же браконьерство».

Ранее News.ru сообщал, что авиация Вооружённых сил Украины завершила лётно-тактические учения, которые проходили в течение недели над акваторией Чёрного моря. В мероприятии приняли участие вертолёты Ми-14 и Ка-27, а также самолёты Ан-26. Одним из ключевых моментов стал поиск морской авиацией подводной лодки противника с последующим нанесением бомбового и торпедного ударов.