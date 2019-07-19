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Суд эмирата Рас-эль-Хайма в Объединённых Арабских Эмиратах вынес решение о назначении штрафа для женщины, которая копировала СМС-сообщения своего мужа. Обвиняемая хотела доказать его неверность.

Мужчина подал иск о нарушении права на частную жизнь, передаёт Khaleej Times. Теперь ответчица должна выплатить три тысячи дирхамов (примерно $1 тыс). Однако арбитраж также постановил передать дело в прокуратуру....