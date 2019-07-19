Украинские СМИ со ссылкой на источники огласили список кандидатов на пост премьер-министра правительства страны. Таких сразу несколько.
Это Владислав Рашкован — представитель Украины в МВФ, топ-менеджеры «Нафтогаза» Андрей Коболев и Юрий Витренко, секретарь СНБО Александр Данилюк. Сообщение опубликовано в Telegram-канале издания
Ранее News.ru сообщал, что партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» по данным экзитпола имеет 8,9% голосов на выборах в Раду. Это говорит об огромном количестве людей, проповедующих нацизм в стране.