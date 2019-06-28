Силовики Вооружённых сил Украины (ВСУ) обстреляли район Васильевской насосной станции в ДНР.
Как
По словам представителя ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, этот объект неоднократно подвергался обстрелам ВСУ, поэтому есть опасения за жизнь персонала.
Ранее News.ru писал о том, что в результате обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) города Ясиноватая, находящегося под контролем ополченцев ДНР, в крышу дома престарелых попала мина. Уточняется, что инцидент произошёл на улице Некрасова.