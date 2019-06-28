В результате обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) города Ясиноватая, находящегося под контролем ополченцев ДНР, в крышу дома престарелых попала мина.
Уточняется, что инцидент произошёл на улице Некрасова.
Было единичное попадание из миномёта в крышу дома престарелых. Учреждение находится в центре города, вокруг жилые дома, —
цитируетРИА Новости представителя администрации города.
Он подчеркнул, что учреждение продолжает работать. Жертв и пострадавших нет.
Ранее News.ru писал о том, что украинские военные покидают свои позиции на линии соприкосновения с ЛНР. Об этом рассказал пресс-секретарь Народной милиции самопровозглашённой республики Иван Филипоненко. По его словам, бойцы 14-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) спешно покинули район возле села Сокольники Славяносербского района.