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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что надеется полномасштабно продвигать трёхсторонние проекты с участием КНДР, когда с Пхеньяна снимут санкции.

В сообщении администрации Мун Чжэ Ина говорится, что в настоящее время Москва и Сеул проводят совместные исследования в области железных дорог, газа и электроэнергии. Южнокорейский лидер подчеркнул, что высоко оценивает...